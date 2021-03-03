Конфлікт на Донбасі загострюється – це не обернеться нічим хорошим.
Про це розповідає Олександр Мусієнко, військовий і політичний експерт, у програмі «Що далі» на каналі «Знай24».
«Помітно противник активізувався, і в принципі це сталося ще до санкцій», - впевнено констатує Мусієнко. Зараз на окупованих територіях відбувається активне просування, українське розвідтовариство дає інформацію про приїзд снайперських пар з РФ.
З іншого боку, тривожні повідомлення поступають і з боку ОБСЄ та командування ООС: щонайменше 27 танків і самохідна артилерія чисельністю в 36 одиниць, а також інші види озброєння постійно пересуваються на окупованій території.
«Тобто загроза зростає», - підсумовує експерт.
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На думку Олександра Мусієнка, мир із Донбасом зараз не можливий, йдеться радше про погіршення ситуації.
Нагадуємо, політолог оцінює міру впливу РФ у Чорному морі.
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