Конфлікт на Донбасі загострюється – це не обернеться нічим хорошим.

Про це розповідає Олександр Мусієнко, військовий і політичний експерт, у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» .

«Помітно противник активізувався, і в принципі це сталося ще до санкцій», - впевнено констатує Мусієнко. Зараз на окупованих територіях відбувається активне просування, українське розвідтовариство дає інформацію про приїзд снайперських пар з РФ.

З іншого боку, тривожні повідомлення поступають і з боку ОБСЄ та командування ООС: щонайменше 27 танків і самохідна артилерія чисельністю в 36 одиниць, а також інші види озброєння постійно пересуваються на окупованій території.

«Тобто загроза зростає», - підсумовує експерт.

На думку Олександра Мусієнка, мир із Донбасом зараз не можливий, йдеться радше про погіршення ситуації.

Нагадуємо, політолог оцінює міру впливу РФ у Чорному морі .