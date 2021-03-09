Нет никаких претензий к Денису Шмыгалю, следовательно, еще до начала лета премьер сумеет выйти из Кабмина сухим из воды.

Так в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил Андрей Вигиринский, специалист по правоведению.

«Вышел сухим из воды. Нет, еще не вышел, кстати. Но, говорят, получится к лету», - рассказывает Вигиринський. Он объясняет, что претензий к Денису шныряли быть не может, поскольку тот лишь подписал коллегиальные решения Кабинета министров. Мол, Министерство финансов, в чьи обязательства входит закрытие госдолга, определение проспектов эмиссии и процентных ставок, является вотчиной профильного министра.

Так же полностью и безнаказанно выходит и весь Кабмин. «Кстати, а кому у нас претензии можно из Кабинета министров о чем-то какие-то предъявить?», - спрашивает эксперт. Он рассказывает о независимых регуляторах в сфере энергетики, в ценных бумагах, в игорном бизнесе, а также о наблюдательных советах госпредприятий, ответственным за которые является Сергей Лещенко.

Учитывая это, объясняет Вигиринский, предъявить претензии Кабмину возможно, но для этого необходимо сразу документировать дело. Тем не менее, добавляет, что в последнее время так не делается. «Поэтому, Шмыгаль закончит свою каденцию, у него в Википедии, в трудовой книжке будет написано: "Был премьер-министром год. Без программы"», - заключает эксперт.

Напоминаем, эксперт оценивает работу Дениса Шмыгаля в должности премьера.