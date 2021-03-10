За розрахунками ЄБА, на реалізацію вимог законопроекту буде потрібно близько $10 млрд інвестицій

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає Верховну Раду доопрацювати законопроект №4167 «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення». Про це йдеться в повідомленні на сайті Асоціації.

Так, бізнес пропонує при доопрацюванні врахувати пропозиції альтернативного законопроекту №4167-1. Асоціація зазначає, що в поточній версії законопроекту залишилися без змін наступні положення:

двояка трактування і дублювання термінів (забруднення / викид);

регулювання видів діяльності, для яких відсутні Європейські висновки найкращих доступних технологій і методів (підземні гірничі роботи і відкритий видобуток корисних копалин);

недостатній адаптаційний період для впровадження нової дозвільної системи;

відсутність перехідного періоду для видів діяльності в категорії "Енергетика" та зв'язку з Національним планом скорочення викидів (НПСВ);

можливість дозвільного органу (Мінприроди) самостійно призупиняти або анулювати інтегрований дозвіл без рішення суду, що створює сприятливі передумови для корупції.

Варто зазначити, що Комітет Верховної Ради з екологічної політики та природокористування розгляне законопроект №4167 вже завтра.

Координатор комітету промислової екології та сталого розвитку ЄБА Ольга Бойко вважає, що на реалізацію даного законопроекту піде не менше $10 млрд, і враховуючи брак інвестицій підприємствам потрібно надати інтегровані дозволи.

"Свого часу, значна частина промислових підприємств Східної Європи, незважаючи на дотації та пільгову податкову політику ЄС, не змогли адаптуватися до нових вимог і змушені були припинити свою діяльність. За 2020 рік капітальні інвестиції в українську промисловість скоротилися на 43% і ця негативна тенденція триватиме. Саме тому доцільно буде надати можливість підприємствам перейти на інтегровані дозволи по мірі закінчення терміну дії поточних дозвільних документів», – резюмувала Бойко.

Таким чином, ЄБА закликає Раду доопрацювати наступні положення законопроекту №4167:

збільшити терміни для переходу на інтегровану дозвільну систему до 15 років;

забезпечити можливість переходу на інтегрований дозвіл після закінчення терміну дії наявних дозволів;

розробити стимулюючі механізми для підприємств, що здійснюють заходи з екомодернізації.

Нагадаємо, що в листопаді комітет Ради з екологічної політики та природокористування рекомендував прийняти за основу законопроект №4167.

Документ передбачає впровадження системи контролю промислового забруднення в рамках проекту " найкращі доступні технології та методи управління для України», який реалізується за підтримки Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням уряду Німеччини.

Законопроект пропонує ввести інтегрований дозвіл на викиди забруднюючих речовин для підприємств, які є забруднювачами навколишнього середовища.

Доопрацювати законопроект № 4167 закликає ВП «Укрметалургпром». З аналогічним закликом виступила і Федерація роботодавців України.