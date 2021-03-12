Сполучені Штати Америки не заграють з українським олігархом Ігорем Коломойським, оскільки перед тим, як ввести проти нього санкції, вони арештували всю його нерухомість в США.

Про це сказав дипломат Вадим Трюхан в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

Дипломат відмітив, що США не заграють з Ігорем Коломойським, оскільки вони перед введенням санкцій заарештували всю його нерухомість у Штатах.

“Американці, перед тим, як вводити санкції проти Коломойського, вони арештували всю його нерухомість в Сполучених Штатах Америки. Там величезні будинки, офісні центри там є. Не будемо зараз все це перераховувати. Тобто, їхня феміда почала працювати ще на території США”, - сказав Вадим Трюхан.

Він здивувався тому, що США ввели санкції проти Коломойського у зв’язку з його перебуванням на посаді губернатора Дніпропетровської області.

“Мені здається, в його біографії це найсвітліша пляма. Коли він дійсно допоміг відстояти низку областей. Не тільки, до речі, Дніпропетровську. Він задав тон в питанні створення територіальних батальйонів і таке інше. Могли би знайти за “ПриватБанк”, чи ще щось. Тут є питання, але це американці. Вони навіть Аль Капоне посадили за несплату податків, а не за вбивство”, - додав Трюхан.

За його словами, якби не санкції та вплив США - Ігор Коломойський міг би домовитись з президентом Володимиром Зеленським.

“А так - ні. Тобто, в даному конкретному випадку Зеленський стоїть перед вибором - або стати “нерукопожатим” у Вашингтоні, або ж все-таки, намагатися якось навіть лавіюючи (він буде лавіювати), але проводити ту лінію, яка, скажемо, не диктується - не рекомендується йому, як ключова. Як основна. Зі сторони наших американських друзів. Тому на домовленість він не піде. Але він і не є гарантом будь-якої домовленості. Навіть якщо домовиться - він не зможе її виконати”, - підкреслив дипломат.

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