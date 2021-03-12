Продовжуючи працювати у форматі пристосування, Україна ризикує скотитися швидкими темпами до держави з провінційними інтересами.

Так у програмі «Культ особистості» заявив політолог Андрій Єрмолаєв.

На думку Єрмолаєва, зараз Україні передусім варто зайнятися політикою національного проектування. За його спостереженнями, у сфері формування національних інтересів України та стратегування зараз відбувається концентрація, осмислення та навіть певна дезорієнтація щодо переходу. «Ось, коли відбувається перехід, дійсно здається, що треба, як часто говорять політики, змінювати пріоритети», - зазначає він.

Причиною цьому є перебування держави у так званій сірій смузі: воєнний конфлікт на сході, загибель великої кількості громадян і втрата активів – все це шкодить національним інтересам. Водночас, якщо зупинитися на теперішніх позиціях – політиці балансу та виживання – «ми дуже швидко скотимося до країни з інтересами провінції», - вважає експерт.

Єрмолаєв пояснює, що передбачає позиція провінції: це концентрація державної політики на експорті сировини та робочої сили на міжнародний ринок задля забезпечення свого виживання. «Його можна з пафосом і квіточками розписувати, але в реальності цей буде національний інтерес нахлібника і виживали», - вважає він і додає, що це негативно вплине на настрої та свідомість громадськості.

Нагадуємо, Єрмолаєв розповів, що Україна зробила ставку на нові сфери діяльності .