В ефірі програми «Романенко. Бесіди» політичний і соціальний філософ Володимир Шимальський розповів про те, як у сучасному суспільстві держава маніпулює свідомістю людей.

За його словами, клас соціально незахищених людей виникає через змогу новітніх технологій керувати свідомістю людей. Різні потужні та транснаціональні корпорації, держави та наші політики маніпулюють громадянами. 10-20 років тому про маніпуляції такого рівня не могла йти мова.

«Подивіться, що відбувається в Китаї. У Китаї ти підпадаєш цілком під владу держави. Ось як говорить Юр'єв (російський підприємець, - ред.). У нього є хороший термін - маршрутизація твоєї поведінки і мислення задається жорстким алгоритмом. Якщо ти хороша, нормальна, лояльна до держави людина, у тебе є бонуси, якщо ти проявив себе неналежним чином, якусь лажу зробив - ти не зможеш ледь на транспорті пересуватися міському», - каже Шимальський.

Експерт розказує, що Євген Юр'єв навів непоганий приклад з собакою. Їй забороняли заходити в будинок і вона постійно стерегла біля порога. Собака не здалася і все-таки пройшла в будинок: спочатку залазить на поріг, потім в передбанник. Далі поводить себе так, що заходить у вітальню, а вже потім опиняється і на ліжку.

«Ось це приклад про те, як рухається держава сучасна. Тобто 1984 оруелівський - це завтрашній день. Треба бути готовим протистояти цьому», - заявив Шимальський.

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