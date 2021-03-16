У програмі «Культ особистості» історик і політолог Кость Бондаренко сказав, що Віктор Ющенко сприймав себе як месію.

Після підписання Універсалу національної єдності 2006 року прихильники та союзники Віктора Ющенка, як зазначає експерт, відвернулися від нього. Мовляв, це свідчило про повну капітуляцію колишнього президента України. «Він не може бути більше прапором, не може бути більше тою іконою, яку вони виставляли перед собою», - коментує історик.

Він розповідає про один випадок на засіданні, який обурив усіх народних депутатів та налаштував їх проти президента. Тоді Ющенко доволі агресивно відреагував на критику у свій бік, вказавши депутатам, звідки він привів їх у політику. З усіх них, згадує Кость Бондаренко, чи не єдиний лише Олександр Омельченко не стерпів образи і вийшов із зали, всі інші ж затаїли її на потім.

«Відчувалося, що він втратив зв'язок з реальністю, що він відчуває себе фактично вже месією. Він сам повірив у свою месіанство», - робить висновок Бондаренко.

Нагадуємо, Бондаренко пояснив, чому союзники Ющенка відвернулися від нього.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Балога був сірим кардиналом Ющенка.