В программе «Культ личности» историк и политолог Кость Бондаренко сказал, что Виктор Ющенко воспринимал себя как мессию.
После подписания Универсала национального единства 2006 сторонники и союзники Виктора Ющенко, как отмечает эксперт, отвернулись от него. Мол, это свидетельствовало о полной капитуляции бывшего президента Украины. «Он не может быть больше флагом, не может быть больше той иконой, которую они выставляли перед собой», - комментирует историк.
Он рассказывает об одном случае на заседании, который возмутил всех народных депутатов и настроил их против президента. Тогда Ющенко довольно агрессивно отреагировал на критику в свою сторону, указав депутатам, откуда он привел их в политику. Из всех них, вспоминает Кость Бондаренко, единственный лишь Александр Омельченко не стерпел обиды и вышел из зала, все остальные затаили ее на потом.
«Чувствовалось, что он потерял связь с реальностью, он чувствует себя фактически уже мессией. Он сам поверил в свое мессианство», - делает вывод Бондаренко.
Напоминаем, Бондаренко объяснил, почему союзники Ющенко отвернулись от него.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Каменских в одной футболке устроила "битву идеальных ножек" с горячей подружкой: "Ну, держитесь..."
Взбешенная "Холостячка" Мишина показала себя с неожиданной стороны: "Чтобы я больше никогда тебя не видела!"
Устрашающая пустота: как выглядит безлюдный Буковель после бунта в эти минуты, кадры
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
Ранее Politeka сообщала о том, что Балога был серым кардиналом Ющенко.