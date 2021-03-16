В программе «Культ личности» историк и политолог Кость Бондаренко сказал, что Виктор Ющенко воспринимал себя как мессию.

После подписания Универсала национального единства 2006 сторонники и союзники Виктора Ющенко, как отмечает эксперт, отвернулись от него. Мол, это свидетельствовало о полной капитуляции бывшего президента Украины. «Он не может быть больше флагом, не может быть больше той иконой, которую они выставляли перед собой», - комментирует историк.

Он рассказывает об одном случае на заседании, который возмутил всех народных депутатов и настроил их против президента. Тогда Ющенко довольно агрессивно отреагировал на критику в свою сторону, указав депутатам, откуда он привел их в политику. Из всех них, вспоминает Кость Бондаренко, единственный лишь Александр Омельченко не стерпел обиды и вышел из зала, все остальные затаили ее на потом.

«Чувствовалось, что он потерял связь с реальностью, он чувствует себя фактически уже мессией. Он сам поверил в свое мессианство», - делает вывод Бондаренко.

Напоминаем, Бондаренко объяснил, почему союзники Ющенко отвернулись от него.

Ранее Politeka сообщала о том, что Балога был серым кардиналом Ющенко.