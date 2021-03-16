Сумнівно, що розслідування «Bellingcat» буде якимось проривом. Але досі не закритим залишається питання, у кому може бути впевненим президент України.

З цього приводу висловив свою думку у програмі «Романенко. Бесіди» Андрій Золотарьов, політолог і керівник центру «Третій сектор».

«Гордон зловив хайп, він все-таки професійний медійник, знає, як вдарити в потрібний час, в потрібному місці, щоб на тебе 24 години посилалися і цитували», - зазначає гість програми. З іншого боку, він не здивований такому розвитку подій і, з огляду на київські зв’язки болгарського журналіста-розслідувача видання «Bellingcat» Христо Грозєва, вважає це не більше як політичною технологією.

Та політолог має сумніви щодо готовності президента України Зеленського у цій справі відмовитися від головного помічника. За його словами, президент сьогодні може бути впевненим у двох політичних фігурах – це Єрмак і Тимошенко.

Водночас Андрій Золотарьов відзначає ефективність роботи Тимошенко з проблемними питаннями. Наприклад, він говорить про результати виборів, зокрема їхнє покращення. «Оскільки те, на що могли розраховувати “Слуги народу” за підсумком виборів, було набагато менше того, що вони отримали після підведення підсумків», - пояснює експерт. Він також відзначає зайняття високих посад і послаблення конфлікту між столицею та регіонами порівняно з осінню.

Нагадуємо, Бондаренко порівняв промову Порошенка і промову Зеленського.

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