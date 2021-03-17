У програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» генерал ЗСУ Сергій Кривонос окреслив ключові проблеми, які зараз має територіальна оборона України, а також розповів про тих офіцерів, які рішення прийняти самостійно не можуть.
Генерал розповідає, що за часи незалежності України офіцерів, які діяти своїм розумом і без вказівки зверху, винищили. «Хто були зубаті і рішучі, тих, як правило, система знищувала», - стверджує він. Отож, зараз є велика проблема: теперішні офіцери на такі рішучі та самостійні кроки не здатні, свою кар’єру вони, як вважає Кривонос, побудували завдяки мовчазній покірності.
З іншого боку, генерал говорить про відсутність потреби прийняття якихось рішень щодо оборони військових частин, адже згідно зі Статутом їм надається право застосовувати зброю і без команд зверху.
Відсутність політичної еліти є другою проблемою України. У приклад військовий наводить американський парламент, де відсоткова частки молодих політиків і близько не така висока, як в українському. На його думку, досвідчений державний діяч – це камінь, відшліфований часом. Державний діяч повинен гармонійно рухатися по вертикалі та горизонталі, отримувати знання, необхідні для вирішення складніших питань, і тоді обіймати вищі посади.
«Кримські козачки - це створена територіальна оборона росіянами на нашій території і ця територіальна оборона блокувала наші військові частини», - розповідає генерал ЗСУ. Тим не менш, поки влада приймала цю гру, вони сформували цілий військовий підрозділ. Аналогічно, каже він, сталося і на Донбасі.
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Як приклад гідної територіально оборони Кривонос наводить місто Сватово: там невеликим проукраїнським силам з мисливською зброєю вдалося організовано відбити наступ. А відтак будь-яких територіальних претензій до них більше не було.
Сергій Кривонос розповідає, що особисто цікавився 2014 року захопленням Краматорська. Як вдалося дізнатися, поліція закрилася зі зброєю в руках і не відбивалася. Тим не менш, якби вони її використали за призначенням, наступ вдалося би зупинити, а претензії на територіальну цілісність – знищити. «Але вони були зроблені озброєними рабами, не більше, ніж по ментальності, які не спроможні приймати рішення, поки старший бог не скаже», - вважає генерал ЗСУ.
Нагадуємо, Левченко вважає, що анексія АР Крим має стати міжнародним питанням.
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