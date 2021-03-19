Рішення РНБО про розслідування голосування за ратифікацію «Харківських угод» як державну зраду є шансом для депутатів приховати свою причетність до їхніх наслідків.

Так заявив депутат Антон Поляков у своєму блозі «Правки Полякова» .

«Приховане стає явним, ширму відкривають і виявляється, що ідеали, в які ми так вірили, вже не такі й ідеальні», - попереджає депутат. З іншого боку, зазначає він, ця тема може стати піаром для багатьох політиків, а також шансом приховати свою причетність до наслідків, які мали «Харківські угоди».

Поляков згадує, як 11 березня Данілов подав заяву про доручення РНБО почати розслідування проти тих, хто підтримав ратифікацію «Харківських угод», а вже наступного дня СБУ зайнялася цією справою. На думку Данілова, «Харківські угоди» першими призвели до руйнування СБУ, а відтак державна зрада відбулася не стільки 2014 року, скільки 2010. Адже цей договір безсумнівно дозволив у свій час збільшити кількість військовиків Російської Федерації на території України, які пізніше долучилися до анексії півострова.

З іншого боку, виникає логічне запитання щодо доволі довгого відкладання обговорення цієї теми на державному рівні, зокрема воно адресується колишньому президенту України Петру Порошенку. Водночас Поляков нагадує, що оренда бази Севастополя так чи інакше мала закінчитися ще у 2017 році. «Чи можна назвати це розумним кроком, адже пройшло більше 10 років, і по факту, всі ці розгляди не мають ніякого сенсу?», - каже депутат.

Нагадуємо, Томенко пояснив, чому розслідування політичної зради щодо підписання «Харківських угод» не матиме результатів .