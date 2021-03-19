Метінвест Політехніка – повноцінний виш зі своїм викладацьким складом, сучасними освітніми програмами і технологіями, а також правом видачі дипломів державного зразка. Університет заснувала Група Метінвест у червні 2020 року.

Перед новим вишем стоїть завдання створити науково-освітній комплекс, який у своєму складі матиме середню освіту з технічним ухилом, спеціальну освіту перед вищою (молодший бакалавр), вищу освіту (бакалавр і магістр), другу вищу освіту і підвищення кваліфікації. У перспективі планується створення науково-виробничого центру, який займатиметься науковою, інноваційної та міжнародною діяльністю.

Яких фахівців готує

Метінвест Політехніка відкритий для всіх молодих людей, які хочуть здобути інженерно-технічні професії, затребувані в українській промисловості, а також для співробітників Метінвесту, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.

Виш готуватиме фахівців із матеріалознавства, металургії, комп'ютерних наук, автоматизації виробничих процесів, економіки, екології, хімічних технологій та інженерії, архітектури і цивільної інженерії, охорони праці та гірничої справи.

Університет вже отримав ліцензії Міністерства освіти і науки України на проведення курсів підвищення кваліфікації за спеціальностями «Металургія», «Металознавство», «Комп'ютерні науки», «Економіка», «Охорона праці» та «Гірнича справа». Це означає, що слухачі таких курсів отримають сертифікати державного зразка.

Перші слухачі – співробітники Метінвесту – вже підвищують свій рівень знань за спеціальностями «Металургія», «Охорона праці і промислова безпека» та «Гірнича справа». А перший набір двохсот студентів бакалаврату планується у 2022 році. Вступати до вишу можуть випускники школи для здобуття вищої освіти. Навчання триває від трьох до п'яти з половиною років.

Чим відрізняється від інших вишів

Університет отримує ліцензії лише на актуальні та перспективні технічні спеціальності. Навчальні програми розробляються з урахуванням сучасних вимог бізнесу і найкращих світових практик. Над ними працюють 11 докторів і 18 кандидатів наук. У розробці програм бере участь Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH). Навчання будується за принципом дуальної освіти: із третього курсу теоретичні знання підкріплюються практичними заняттями і стажуванням на підприємствах Метінвесту.

Промислові компанії готові добре оплачувати роботу фахівців, які вміють управляти складним обладнанням. Проте нинішні українські виші не можуть похвалитися новою технікою для відпрацювання практичних навичок студентів.

Створення ультрасучасних лабораторій – іще одна перевага університету. Для цього виш підписав меморандуми із провідними виробниками технологій і обладнання – міжнародними корпораціями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine і Festo – про створення та оснащення сучасної лабораторної бази університету.

IT-інфраструктуру Метінвест Політехніки розробляє Microsoft. Компанія вже підтримала створення системи онлайн-навчання за програмами підвищення кваліфікації. Для розробки нових навчальних технологій використовуються останні напрацювання Microsoft у галузі освітніх програм. Одне із завдань, яке вирішує Microsoft – розробка архітектури сучасного цифрового вишу. Університет також отримав доступ до навчальних курсів від провідних вишів світу на платформі Coursera.

Для Метінвест Політехніки побудують навчальний корпус у Маріуполі, а для його студентів – кампус за дизайн-проектом нідерландського бюро MASA Architects архітектора Хірокі Мацуури, знаменитого своїми роботами в низці країн світу. Завдяки будівництву нового університету в Маріуполі буде реконструйовано міський сад – одне з улюблених місць відпочинку містян. Місто також отримає сучасний реконструйований стадіон «Азовець».

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков:

— Створення сучасного і високотехнологічного університету міжнародного рівня цього року символічно як для України, що відзначає 30-річчя незалежності, так і для Групи Метінвест, що відзначає 15-річний ювілей. Це наш внесок у відродження технічного потенціалу країни як її найбільшої гірничо-металургійної компанії. Ми зацікавлені в тому, щоб і на наших підприємствах, і в усій українській промисловості працювали висококласні фахівці. І віримо, що доступність освіти та її вихід на новий рівень залучать у галузь молодь, яка захоче вчитися інженерних професій і будувати кар'єру в Україні. А ми створимо для цього всі умови.

Ректор Технічного університету Метінвест Політехніка Олександр Поважний:

— Навчальні програми Метінвест Політехніки будуть орієнтовані на конкретні запити українського бізнесу. Ми залучаємо до вузу найкращих українських і зарубіжних лекторів, а також найсучасніші цифрові технології. Використання дуальної освіти дасть змогу студентам отримувати практичні знання, а підприємствам - адаптованих і висококласних фахівців. Упевнений, що для багатьох студентів новий університет стане трампліном до професійного становлення, успішної кар'єри і фінансового добробуту.