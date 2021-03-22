«Слуги народу» де-факто вже почали передвиборчу кампанію, вважає політолог Тарас Загородній. У чому це проявляється і які можливі сценарії – вінрозповідає у своєму блозі "Тарас Загородній говорить".

«Не виключено, що з парламентськими виборами, а ще й якийсь референдум можуть провести. Не будемо забувати, що закон про референдум вони прийняли. Злі язики подейкують, що одним із питань референдуму може бути скорочення кількості депутатів до ста чоловік», - заявляє автор.

Він нагадує, що подібне питання вже звучало за часів президентства Леоніда Кучми: «Проводили такий референдум у 2000 році. Вони вирішили повторити це на «біс».

В принципі, ідея референдуму популярна, зазначає експерт.

«Будь-який українець на запитання«Чи потрібно в Раді стільки депутатів?» відповість: «Нехай їх краще буде двоє і, бажано, в тюрмі». Ідея досить популістична, тому не виключено, що таке питання може прозвучати. Це передвиборчі технології для мобілізації виборців.

Я не виключаю, що такий сценарій існує. Можливо, він буде реалізований. Ключовим буде квітень, який дасть зрозуміти, в яку з кампаній ми йдемо: президентську, парламентську, або парламентсько-президентську з референдумом», - резюмував Загородній.

Нагадаємо, Загородній розповів, як протікають довибори в Донецькій області.

Також політолог Тарас Загородній спрогнозував можливе призначення на пост прем'єр-міністра України екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

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