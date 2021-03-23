Україна знаходиться між трьома цивілізаціями і ніяк не визначиться, всередині якої вона буде перебувати.

Про це сказав політтехнолог Максим Карижський в ефірі програми “Романенко Бесіди”.

Максим Карижський зазначив, що потрібно з'ясувати, всередині якої цивілізації Україна буде перебувати наступні 30, 50 або 100 років.

"Все одно зрозуміло, що ми між трьома цивілізаціями знаходимося. У нас на півночі є Росія, у нас є умовно Західний світ і через кілька прокладок у нас є Азія... А поки наша країна - це територія, яка ніяк не визначилася. І легко так жити на висілках, або на якомусь окремому острові під назвою Австралія, а ось на території, де найбільше число битв було на квадратний кілометр - не вийде не визначитися", - сказав Карижський.

Він зазначив, що Україні доведеться вибирати з ким вона, або ж доведеться запропонувати натомість щось рівновеликое.

"Коли ми бачимо цю проблему вибору, то виявляється, що ось ці всі здибанки, які були останні 30 років - вони насправді не мають значення ніякого", - додав політтехнолог.

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