Люди маленького зросту страждають комплексом неповноцінності, а президент Росії Володимир Путін має невеликий зріст і є кристалізацією колективної неповноцінності росіян
Про це сказав футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".
"Росія хвора на комплекс неповноцінності. Ви зауважте, що по суті цим комплексом страждають люди маленького зросту. Нібито Наполеон, у нього був комплекс неповноцінності, а президент Путін маленького росту... І Медведєв маленького росту. Вони, по суті, є кристалізацією колективної неповноцінності росіян", - сказав Олексій Толкачов.
Він зазначив, що в Росії був тямущим тільки Петро перший, який був високим і зрозумів, що його країна відстала, після чого поїхав в Європу, щоб навчитися і модернізувати Росію.
Футурист підкреслив, що Володимир Зеленський також маленького зросту.
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"Україна могла б реалізувати стратегію, але її необхідно реалізовувати на всіх рівнях війни. Їх багато. Ось ми зараз скаржимося тільки на гарячий конфлікт, збройний конфлікт ... Війна ведеться не тільки в окопах. Війна ведеться в першу чергу за розум і серця людей. І тут є гарячий конфлікт, є економічна війна, є організаційна війна", - додав Толкачов.
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