Попри опір з боку Верховного Суду, правління США у 1930-х роках знайшло вихід зі свого кризового становища.

Юрист-міжнародник Геннадій Друзенко розповів у програмі «Романенко. Бесіди», як їм це вдалося.

«Ми завжди думаємо, що у нас це вперше, ми унікальні, найбідніші чи найгероїчніші, іноді одразу», - каже гість програми про Україну. Тим не менш, він нагадує, що із нашими теперішніми проблемами вже у 1930-х роках успішно впоралися США. Тодішня криза була справді руйнівною: це закриті банки, це розстріли людей, яких на протести вивів голод, це тотальне безробіття. Друзенко звертає увагу, що українська теперішня криза з безробіттям і близько не стоїть до того колапсу, який був у США.

Франклін Рузвельт, 32-й президент США, взяв новий політичний курс, який мав би покращити ситуацію в країні. Йому навіть вдалося відновити роботу банків, тобто почати якесь відродження. Та на заваді йому став Верховний суд, який своїми рішеннями поскасовував все, що формувало базу нового курсу президента.

Друзенко пояснює, що не в стилі американців просто так скасовувати рішення попередників, а тому керівництво країни міркувало, що робити із Верховним судом, який гальмував усю роботу. «Йому радять - додай суддів, отримай свою більшість і розблокуєш процес», - розповідає експерт і пояснює, що тоді в Конституції США ніяк не фіксувалося, яка повинна бути кількість суддів. Згідно із новим законопроєктом, кожен суддя похилого віку отримував молодого помічника, а це вже дало би більшість голосів Рузвельту.

Тим не менш, судді відразу змінили своє рішення щодо нового курсу Рузвельта. Так, президент не вживав заходів проти Верховного суду, а той натомість здобув ще більше впливу в США. «І це відмінність між рефлективним мисленням Банкової - “О, він нас не слухається. Він поганий хлопець, зараз ми його вжучим” - і системним мисленням американської демократії», - підсумовує Друзенко.

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