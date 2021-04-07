У програмі «Суб’єктивно з Янікою Мерило» політолог-міжнародник і керівник фонду «Відродження» Олександр Сушко торкнувся теми реформи децентралізації, що триває в Україні з 2014 року та передбачає скорочення чисельності адміністративних одиниць та збільшення ефективності роботи місцевого самоврядування.

Спочатку Сушко вважає за потрібне пояснити, як працює ця реформа. «Децентралізація – це передача влади та повноважень на місцевий рівень», - розповідає він. Та відразу виникає проблема непродуманості певних моментів. Насамперед, зазначає політолог, це кадри.

«Недостатньо передати повноваження, треба, щоб на місцях були кадри», - каже він. Спеціалістів, які володіють необхідними знаннями та компетенцією для того, аби взяти на себе нові повноваження, не так вже й багато. Отже, потрібно такі кадри створити, тобто навчити людей, адже інакше владу просто не буде кому передати. Цим зі свого боку активно займалося «Відродження». Сушко розповідає, як фонд підтримує ОТГ у справі децентралізації.

Тим не менш, конфліктів, вважає він, не уникнути. По-перше, децентралізація торкається колишніх основ врядування, по-друге, вона перетинається з іншими реформами, наприклад, освітніми чи тими, що стосуються медичного забезпечення. Все це влаштовано та узгоджено дуже часто на низькому рівні. Отже, робота над децентралізацією, каже Сушко, повинна тривати. Зокрема фонд активно співпрацює з державою у цьому питанні, а зараз розробляються умови, що покращать проведення реформи.

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