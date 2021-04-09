Політичний розклад в США неминуче позначається на всьому світі, і не в останню чергу на Україні. Хто на чолі цієї держави буде краще для нашої країни: Байден або Трамп?

Свій варіант відповіді на це питання в програмі «On target з капітаном Гарі Табах» дає відомий український журналіст Дмитро Гордон.

«Я вважаю, що для України краще Байден. Трамп не дав Україні нічого істотного. Він продовжував мати справу з Росією. А я хочу, щоб американці сказали: поки ви не повернете те, що вкрали в України, ми з вами справ мати не будемо. Якщо навіть для самої Америки краще Трамп, це не моя справа. Я громадянин України, і не зобов'язаний розбиратися в американських справах - я хочу користі для моєї країни», - наполягає Гордон.

За його словами, якби він сам був президентом США, то зробив би все, щоб допомогти Україні. Цього вимагає і справедливість, і взяті на себе зобов'язання.

«З американських президентів я люблю Рональда Рейгана. Шеварднадзе мені розповідав, як він як міністр закордонних справ СРСР поїхав на зустріч з Рейганом. Рейган з порога назвав його представником імперії зла, але заявив, що буде з ним розмовляти», - згадує Дмитро Гордон.

Раніше, як повідомляє Politeka, він відзначив високі шанси Михайла Добкіна на виборах мера Харкова.

Також Гордон прокоментував судове рішення у справі «Роттердам +».



