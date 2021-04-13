У своїй програмі «Політика навиворіт» військовий експерт, політолог і голова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов торкнувся актуальної на сьогодні теми входження України в НАТО. Якщо поглянути на посилення напруження на Донбасі, то це питання стає ще більш гострим та нагальним.

Ведучий згадує 2008 рік, коли до НАТО прямувала не лише Україна, але й Польща. З того часу остання вже досягла цієї мети: Польща отримує підтримку не лише в економічному плані, але й для розвитку своєї військової могутності. Натомість в Україні тоді змінювалася влада, а відтак і зовнішньополітичний курс. «Лунають заяви, то ми вступаємо до НАТО, то ми дотримуємося принципу нейтралітету», - розповів політолог.

Наразі теперішній президент України заявляє про необхідність отримання та слідування плану дій щодо членства НАТО, оскільки одне лише занепокоєння Заходу не стримає агресію з боку Росії. Володимир Зеленський також обґрунтовує необхідність трансляції відповідних сигналів для РФ, що Україна планує стати членом НАТО.

Снєгирьов нагадує, що існують певні стандарти НАТО, пунктів яких налічується близько 2000. Тим не менш, країни-члени не виконали їх. У приклад політолог хіба наводить Німеччину, яка відповідає стандартам на 91%.

«При чому йдеться як і про політичний, так і військовий компонент», - пояснює експерт. Зокрема, наскільки ЗСУ сумісні зі збройними силами інших країн. Торік ухвалили рішення про створення відповідного законодавства, закріпили саме поняття стандартів НАТО, а щодо України створили навіть спеціальну програму можливості її приєднання.

Якщо оцінювати відповідність України цим стандартам, то це 19%. «Якщо ми будемо такими кроками наближатися до стандартів НАТО, то це займе в нас 10-12 років», - застерігає Снєгирьов.

Нагадуємо, Снєгирьов заявив, що російською стороною проводиться інформаційно-психологічна операція.

Раніше Politeka повідомляла про те, що просувається головна теза щодо накопичення Збройних сил РФ на кордоні з Україною.