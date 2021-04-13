В своей программе «Политика наизнанку» военный эксперт, политолог и председатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев коснулся актуальной на сегодня темы вхождения Украины в НАТО. Если взглянуть на усиление напряжения на Донбассе, то этот вопрос становится еще более острым и насущным.

Ведущий вспоминает 2008 год, когда в НАТО направлялась не только Украина, но и Польша. С тех пор последняя уже достигла этой цели: Польша получает поддержку не только в экономическом плане, но и для развития своей военной мощи. Но в Украине тогда менялась власть, а значит и внешнеполитический курс. «Звучат заявления, то мы вступаем в НАТО, то мы придерживаемся принципа нейтралитета», - рассказал политолог.

Сейчас нынешний президент Украины заявляет о необходимости получения и следования плану действий относительно членства НАТО, поскольку одно лишь беспокойство Запада не сдержит агрессию со стороны России. Владимир Зеленский также обосновывает необходимость трансляции соответствующих сигналов для РФ, что Украина планирует стать членом НАТО.

Снегирев напоминает, что существуют определенные стандарты НАТО, пунктов которых насчитывается около 2000. Тем не менее, страны-члены не выполнили их. В пример политолог разве приводит Германию, которая соответствует стандартам на 91%.

«Причем речь идет как и о политическом, так и военном компоненте», - объясняет эксперт. В частности, насколько ВСУ совместимы с вооруженными силами других стран. В прошлом году приняли решение о создании соответствующего законодательства, закрепили само понятие стандартов НАТО, а по поводу Украины создали даже специальную программу возможности ее присоединения.

Если оценивать соответствие Украины этим стандартам, то это 19%. «Если мы будем такими шагами приближаться к стандартам НАТО, то это займет у нас 10-12 лет», - предостерегает Снегирев.

Напоминаем, Снегирев заявил, что российской стороной проводится информационно-психологическая операция.

Ранее Politeka сообщала о том, что продвигается тезис относительно накопления Вооруженных сил РФ на границе с Украиной.