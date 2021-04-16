У 2014 році і влада, і суспільство захоплювалися тими, хто зі зброєю в руках дав відсіч загарбникам на Донбасі. Зараз, сім років потому, ситуація інша. Що саме змінилося?

Про це у програмі «Хід Королеви» розповідає державний і політичний діяч, Герой України, депутат Верховної Ради VIII скликання Надія Савченко.

За її словами, АТОвців почали звинувачувати в тому, що вони продають підставним особам ту землю, на яку вони мають першочергове право. А людям, які хочуть отримати землю, кажуть: вибачте, її тільки що продали АТОвці.

«У суспільстві почалася дискредитація учасників боїв на Донбасі. Багато сільських рад приймають такі рішення, щоб обдурити ветеранів при отриманні землі. Починають копатися в документах, говорити: так, ти ветеран, але не такий, як треба, ти не там воював, а ти не тут прописаний... Хоча за законом прописка не має значення. Зараз нам знову загрожує масштабна війна, але людям показують: йти воювати не варто», - зазначає Надія Савченко.

Раніше, як повідомляє Politeka, вона розповіла про своє розмові з Петром Порошенком .