На Донбасі відбувається локальне загострення, а Росія не буде намагатися далі "захищати російськомовних громадян", оскільки вигода від цього ефемерна.

Про це сказав політолог Руслан Бізяєв в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

"Не буде вже мати значення, хто перший вистрілить. Матиме значення, як це буде викладено, і до яких це призведе результатів. Ось це найголовніше. Поки що я бачу локальне загострення. Тому що ось цей весь шум останні тижні про те, що мало не вся кадрова російська армія вторгнеться в Україну, провівши класичну операцію на оточення - вона може виникати тільки в запалених головах... Один просте питання - навіщо це буде?", - сказав Руслан Бізяєв.

Він зазначив, що концепція про те, що Росія повинна захистити російськомовних громадян України - жила при Владиславі Суркові і вже не спрацює.

"Зараз вона трошки відправляється в політичний утиль. Технічно це сталось після того, як головним по Україні став Козак. Не найостанніша людина у путінському оточенні. Тому не думаю, що зараз буде розглядатися варіант Новоросії, Харківської народної Республіки, прориву з Криму в Херсон і так далі. Вигода дуже ефемерна, а ризики величезні. А Путін не той політик, який буде ризикувати просто так", - додав політолог.

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