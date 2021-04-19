У програмі «Романенко. Бесіди» Сергій Гайдай, політтехнолог та фахівець з маркетингу і реклами, заявив, що локдаун, який зараз ввела українська влада, виявляє і її власне безсилля, і в принципі всі проблеми держави.
«Справа не в локдауні, а в нескінченній управлінській дурості всієї нашої влади», - зазначає гість програми. Так, абсолютно зрозумілим є те, що карантинні обмеження та введення червоної зони у столиці України призведуть до збільшення кількості автомобілів на вулицях, а це вже проблема українських доріг.
Водночас Гайдай зазначає, що ці закиди стосуються не лише київської міської влади, але й загалом влади усієї країни. Так, існує проблема нерозуміння самого механізму управління та сервісу, а робота комунальних служб під час локдауну виявила свою неефективність: замість порядку та прибраних доріг маємо у найнавантаженіший час страшні затори. «Наші дороги показують, яке обличчя у нашої влади», - стверджує політтехнолог.
Юрій Романенко вирішив дізнатися, яка сума дорожнього збору набігає за рік у гостя програми. «Так, сума виходить пристойна, тому що кожен літр бензину - це відрахування в бюджет», - зізнається він. Гайдай звертає увагу, що оподаткування використовує методи соціальної психології, оскільки не так важлива величина суми, як кінцева мета відрахування коштів.
Небажання ж українців сплачувати податки експерт пояснює тим, що вони не йдуть на користь самих громадян, не видно ефективної роботи. Натомість менеджмент використовує їх лише у своїх цілях, а відтак і далі будуть спроби ухилятися від сплати.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Винника запідозрили в романі з відомою співачкою-красунею: "Явно і відкрито проявляв свій інтерес"
Полякова різко відповіла українцям, які висміяли її обличчя після ботокса: "Не всім бути богинями..."
Синоптики терміново попередили про погіршення погоди, оголошено жовтий рівень небезпеки: які області заморозить
Каменських прогулялася по пляжу в крихітному бікіні, давши привід для заздрості: "Ну і форми..."
Нагадуємо, Гайдай заявив, що Україні треба як зіницю ока берегти політичну конкуренцію.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Гайдай назвав три ракових пухлини української держави.