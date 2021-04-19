У програмі «Романенко. Бесіди» Сергій Гайдай, політтехнолог та фахівець з маркетингу і реклами, заявив, що локдаун, який зараз ввела українська влада, виявляє і її власне безсилля, і в принципі всі проблеми держави.

«Справа не в локдауні, а в нескінченній управлінській дурості всієї нашої влади», - зазначає гість програми. Так, абсолютно зрозумілим є те, що карантинні обмеження та введення червоної зони у столиці України призведуть до збільшення кількості автомобілів на вулицях, а це вже проблема українських доріг.

Водночас Гайдай зазначає, що ці закиди стосуються не лише київської міської влади, але й загалом влади усієї країни. Так, існує проблема нерозуміння самого механізму управління та сервісу, а робота комунальних служб під час локдауну виявила свою неефективність: замість порядку та прибраних доріг маємо у найнавантаженіший час страшні затори. «Наші дороги показують, яке обличчя у нашої влади», - стверджує політтехнолог.

Юрій Романенко вирішив дізнатися, яка сума дорожнього збору набігає за рік у гостя програми. «Так, сума виходить пристойна, тому що кожен літр бензину - це відрахування в бюджет», - зізнається він. Гайдай звертає увагу, що оподаткування використовує методи соціальної психології, оскільки не так важлива величина суми, як кінцева мета відрахування коштів.

Небажання ж українців сплачувати податки експерт пояснює тим, що вони не йдуть на користь самих громадян, не видно ефективної роботи. Натомість менеджмент використовує їх лише у своїх цілях, а відтак і далі будуть спроби ухилятися від сплати.

Нагадуємо, Гайдай заявив, що Україні треба як зіницю ока берегти політичну конкуренцію.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Гайдай назвав три ракових пухлини української держави.



