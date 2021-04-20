Військова частина в Росії, яка пройшла перевірку боєготовності, обмежена по матеріальних запасах до півроку, і це спричинило бурю в російській економіці. Про це у програмі Дмитра Снегирьова «Політика навиворіт» розповів військовий експерт Олег Жданов.

«На сьогодні оперативний штаб 20 польової армії не повністю укомплектований. Вона вся формується з «нуля». Показували по ТБ польовий табір ракетної бригади в Білголодській області, це відбулося після оголошення Міністром оборони Росії паном Шойгу – зауважу! – планової перевірки боєздатності частин та підрозділів Збройних Сил Російської Федерації. Він це оголосив минулого четверга, сказав, що всі війська пройдуть через це», - розповідає Жданов.

Російська економіка відреагувала на це повідомлення падінням рубля.

«Рубль продовжував падіння аж до дзвінка Байдена. Тільки дзвінок Байдена зупинив падіння російського рубля. Так відреагувала економіка Російської Федерації на можливо загрозу початку активних бойових дій», - зазначає той.

Він пояснив: перевірка боєготовності частин триває, максимум, до п’яти діб. Частина піднімається по тривозі, завантажує всі свої запаси і виходить в район зосередження. Там проходять заходи щодо організації підготовки до бойових дій і далі вона або бере участь у навчаннях, або згортається і повертається в пункт постійної дислокації.

«Більше п’яти днів перевірка не триває, тому що здійснюється виключно на недоторканих запасах частини, і ця частина виходить на власному паливі. І через три – чотири доби заправка закінчується. А відновлення недоторканих запасів після перевірки боєздатності може тривати до шести місяців», - коментує гість студії.

Нагадаємо, просувається головна теза щодо накопичення Збройних сил РФ на кордоні з Україною, - Снєгирьов.

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