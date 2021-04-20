Воинская часть в России, которая прошла проверку боеготовности, ограничена по материальным запасам до полугода, и это вызвало бурю в российской экономике. Об этом в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«На сегодня оперативный штаб 20 полевой армии не полностью укомплектован. Она вся формируется с «нуля». Показывали по ТВ полевой лагерь ракетной бригады в Белголодской области, это произошло после объявления Министром обороны России господином Шойгу - замечу! - плановой проверки боеспособности частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Он это объявил в прошлый четверг, сказал, что все войска пройдут через это», - рассказывает Жданов.

Российская экономика отреагировала на это сообщение падением рубля.

«Рубль продолжал падение до звонка Байдена. Только звонок Байдена остановил падение российского рубля. Так отреагировала экономика Российской Федерации на возможную угрозу начала активных боевых действий», - отмечает тот.

Он пояснил: проверка боеготовности частей продолжается, максимум, до пяти суток. Часть поднимается по тревоге, загружает все свои запасы и выходит в район сосредоточения. Там проходят мероприятия по организации подготовки к боевым действиям и дальше она или участвует в учениях, или сворачивается и возвращается в пункт постоянной дислокации.

«Более пяти дней проверка не проходит, так как осуществляется исключительно на неприкосновенных запасах части, и эта часть выходит на собственном топливе. И через три – четыре дня заправка заканчивается. А восстановление неприкосновенных запасов после проверки боеспособности может длиться до шести месяцев», - комментирует гость студии.

Напомним, продвигается тезис относительно накопления Вооруженных сил РФ на границе с Украиной, - Снегирев.

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