Розвідник Роберт Погосян сказав, що вірменським генералам потрібно було відступити, щоб зберегти життя солдатів в Карабасі, і що це не означає, що вони здалися.
Про це він сказав в ефірі програми “On Target” з капітаном Гарі Табахом.
"Що стосується моєї батьківщини, Нагірного Карабаху, чесно, я, як офіцер, хотів поїхати туди. Тому що це обов'язок кожного - захищати свою батьківщину. Було боляче, дуже жахливо, я, можна сказати, навіть не спав ночами... Я не поїхав", - сказав Роберт Погосян.
Він зазначив, що поки тривала війна між Вірменією і Азербайджаном - він відчував біль за свою націю. Коли почали гинути люди з обох сторін і молоді хлопці - це було горе.
За його словами, вірменським генералам потрібно було відступити і не відправляти солдат в бій, щоб зберегти їхнє життя.
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"Відступати - це не здаватися. Це передислокацію робити", - підкреслив Погосян.
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