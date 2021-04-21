Як пише Politeka.net, ось уже багато років зрозуміло, що Росія бажає Україні чого завгодно, тільки не добра. Але які насправді її наміри? Що їй вигідніше: домовитися з нинішнім керівництвом України, змінити її еліти, або розділити країну на кілька частин?

Свою думку у програмі «Розвилка» висловлює політолог Руслан Бізяєв.

«З моєї суб'єктивної точки зору, Росії потрібна стабільність в Україні. Питання не в нас, питання в битві за Європу. У Москві зараз розглядають ситуацію в Україні з точки зору битви за Європу і розподілу геополітичного балансу. Недарма російські офіційні особи часто говорять: навіщо нам домовлятися з Україною, якщо ми будемо домовлятися з Брюсселем, Вашингтоном, Лондоном - підставити потрібне», - розповідає Бізяєв.

На його думку, в такій ситуації винні самі українці, які незрозумілі й самі для себе, і для зовнішнього світу. Ми воюємо з Росією, але паралельно йде зростання товарообігу з нею.

«Мене часто запитують: чому стахановськими темпами добудовується «Північний потік-2»? Але ще в кінці минулого року німецькі аналітики підготували записку про те, що в результаті антиросійських санкцій економіка Німеччини щорічно страждає на шість мільярдів євро. А чи страждає таким же чином економіка України - велике питання», - вважає гість програми.

Раніше, як повідомляє Politeka, Руслан Бізяєв закликав звертати увагу не на офіційні комюніке, а на дії.

Також він вказував на ряд питань, з яких США і Росія повинні якщо не домовитися, то хоча б внести ясність.



