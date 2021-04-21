Как пишет Politeka.net, вот уже много лет понятно, что Россия желает Украине чего угодно, только не добра. Но каковы в действительности её намерения? Что ей выгоднее: договориться с нынешним руководством Украины, сменить ее элиты, или разделить страну на несколько частей?

Своё мнение в программе «Развилка» высказывает политолог Руслан Бизяев.

«С моей субъективной точки зрения, России нужна стабильность в Украине. Вопрос не в нас, вопрос в битве за Европу. В Москве сейчас рассматривают ситуацию в Украине с точки зрения битвы за Европу и распределения геополитического баланса. Недаром российские официальные лица часто говорят: зачем нам договариваться с Украиной, если мы будем договариваться с Брюсселем, Вашингтоном, Лондоном – подставить нужное», - рассказывает Бизяев.

По его мнению, в такой ситуации виноваты сами украинцы, которые непонятны и сами для себя, и для внешнего мира. Мы воюем с Россией, но параллельно идёт рост товарооборота с ней.

«Меня часто спрашивают: почему стахановскими темпами достраивается «Северный поток-2»? Но ещё в конце прошлого года немецкие аналитики подготовили записку о том, что в результате антироссийских санкций экономика Германии ежегодно страдает на шесть миллиардов евро. А страдает ли таким же образом экономика Украины – большой вопрос», - считает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Руслан Бизяев призывал обращать внимание не на официальные коммюнике, а на действия.

Также он указывал на ряд вопросов, по которым США и Россия должны если не договориться, то хотя бы внести ясность.



