Війну на Донбасі намагатимуться стримувати зі свого боку Франція та Німеччина, але чи варто покладати надії на офіційне комюніке, а не на результати, яких досягла ТКГ на перемовинах?

На це питання відповів у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24» політолог Руслан Бізяєв.

Експерт висловлює певне нерозуміння щодо того, як взагалі оцінювати телефонні розмови президентів Росії та США, а також відвідини Франції як у віртуальному, так і в реальному форматі. «Це частина загальних домовленостей або це поки що локальні шматочки, які потім спробують скласти в єдину мозаїку?», - ставить він логічне питання.

Тим не менш, офіційне комюніке та реальні справи – це різні речі, але орієнтуватися варто на останнє. Бізяєв також нагадує, що ті ж комюніке трьох лідерів держав різняться між собою.

Сам же політолог впевнений у тому, що Європа намагатиметься стримувати конфлікт на Донбасі, аби він не вилився у ще більший. Інше питання – як. «Якщо запропонують концепцію тихих, але урочистих похоронів "Мінську", але при цьому, щоб всі вийшли красиво з цієї ситуації, - я думаю, вони приймуть», - припускає Бізяєв.

Беззаперечним залишається той факт, що хід перемовин тепер визначає не лише політичний престиж, але й взагалі перспективи ЄС, можливість утриматися на тих же позиціях. Тому політолог передбачає, що Макрон окреслить свою точку зору та виставить цілі перемовин, його підтримає Меркель, а далі діалог продовжуватиметься. Спершу ціль, а тоді етапи та засоби її досягнення. Отже, можна розраховувати на певний прогрес у цьому питання, каже Бізяєв, але за умови, що ще однієї Авдіївки не буде.

Нагадуємо, Бізяєв припустив, що Росія більше не втручатиметься у локальне загострення на Донбасі.

Раніше Politeka повідомляла про те, що українська делегація навряд чи погодиться їхати у Мінськ.