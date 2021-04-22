Недавно состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Лидеры обсудили и ситуацию в Украине. Вопрос отношений России и США напрямую касается Украины.

Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о значении звонка Байдена Путину.

«На этой неделе американо-российские отношения пережили всплеск. Байден позвонил Путину и сам факт этого звонка можно считать определенной тактической победой России. Возможно, все это обострение и затевалось, чтобы установить эффективный личный контакт между президентом России и США, есть такая точка зрения. Но в любом случае этот звонок состоялся и это после высказывания Байдена, что Путин убийца», - отметил Бортник.

По словам политолога, этот звонок показал, что рано делать окончательные выводы насчет американо-российских отношений. Этот звонок продемонстрировал, что Байден и американская администрация глубоко обеспокоены возможной дестабилизацией Украины.

«Самое интересное, что Байден предложил Путину встречу, напомню, после Путин убийца. Эта встреча может пройти в ближайшую неделю. Лидеры обсудили весь комплекс американо-российских проблем, включая вопрос Украины. В этом диалоге было подтверждено приглашение Путина на климатический саммит в США», - рассказал ведущий.

Как отмечает Бортник, есть мнение, что таким образом наступает определенная дипломатическая разрядка в американо-российских отношениях, которая не решает вопрос возможной эскалации в Украине. Но на следующий день Байден сразу же ввел новые санкции против России.

Напомним, для Politeka Бортник рассказал о деталях касаемо концентрации российских войск на границе.