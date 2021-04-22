Недавно состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Лидеры обсудили и ситуацию в Украине. Вопрос отношений России и США напрямую касается Украины.
Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о значении звонка Байдена Путину.
«На этой неделе американо-российские отношения пережили всплеск. Байден позвонил Путину и сам факт этого звонка можно считать определенной тактической победой России. Возможно, все это обострение и затевалось, чтобы установить эффективный личный контакт между президентом России и США, есть такая точка зрения. Но в любом случае этот звонок состоялся и это после высказывания Байдена, что Путин убийца», - отметил Бортник.
По словам политолога, этот звонок показал, что рано делать окончательные выводы насчет американо-российских отношений. Этот звонок продемонстрировал, что Байден и американская администрация глубоко обеспокоены возможной дестабилизацией Украины.
«Самое интересное, что Байден предложил Путину встречу, напомню, после Путин убийца. Эта встреча может пройти в ближайшую неделю. Лидеры обсудили весь комплекс американо-российских проблем, включая вопрос Украины. В этом диалоге было подтверждено приглашение Путина на климатический саммит в США», - рассказал ведущий.
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Как отмечает Бортник, есть мнение, что таким образом наступает определенная дипломатическая разрядка в американо-российских отношениях, которая не решает вопрос возможной эскалации в Украине. Но на следующий день Байден сразу же ввел новые санкции против России.
Напомним, для Politeka Бортник рассказал о деталях касаемо концентрации российских войск на границе.
Ранее Politeka публиковала мнение Бортника о том, что будет значить для России вторжение в Украину.