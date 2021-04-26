Шанси зустрічі Путіна із Зеленським на Донбасі чи в Росії оцінив Тарас Чорновіл, політичний аналітик і колишній народний депутат України у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

Передусім Чорновіл ставить питання очікувань президента України щодо відповіді Путіна. «Можливо, була надія, що Путін злякається і не прилетить», - припускає він і додає, що президент Росії і справді не полетить на небезпечну територію.

Тим не менш, відповідь варто очікувати і вона, на думку аналітика, доволі передбачувана та навіть єдина можлива: «ми там не воюємо, нас там немає». Так, Росія говорить не про війну, а про громадянський конфлікт на Донбасі. «Є «народні республіки» - ось з ними й розмовляйте», - передбачає Чорновіл відповідь Путіна.

Інше питання, яке ставить гість програми, стосується не так змісту відповіді, як часу її надання та адресанта. Варто звернути увагу на те, що президент Росії не дає відповіді Зеленському особисто. І це, каже аналітик, робиться свідомо задля приниження останнього. «З іншими українськими президентами він міг говорити безпосередньо, а Зеленському відповідає Пєсков», - розповідає Чорновіл. Він пояснює, що буквально це ставить президента України в режим очікування відповіді, а відповідь не може бути іншою, окрім як відмова говорити про Донбас.

Нагадуємо, Романенко вважає, що за тридцять років незалежності України зараз від США відчувається найбільша підтримка.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв порадив почати реінтеграцію Донбасу з ідеологічної складової.