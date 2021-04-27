Запрошення, якими обмінялися Путін із Зеленським, реалізувати не можна, але так президенти обох держав зуміли не втратити лице.

Так заявив у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24» політолог-міжнародник Максим Ялі.

Гість програми вважає запрошення президенту України зустрітися в Москві витвором мистецтва Володимира Путіна підвищувати градус напруги та увагу публіки до максимуму. «Природно, Зеленський не зможе прийняти цю пропозицію. Так, як і Путін не міг позитивно відповісти на пропозицію Зеленського», - оцінює Ялі.

Отже, за одним неприйнятним в принципі запрошенням з’явилося таке ж друге. «Це були фінальні акорди і Зеленського, і Путіна», - вважає політолог. Він додає, що такі дипломатичні дії дозволили президентам обох держав не втратити лице та зберегти свій статус для аудиторії всередині країн.

Та експерт дає іронічний коментар у бік Путіна, мовляв, ЗМІ Російської Федерації після цих подій будуть співати дифірамби своєму президенту та пророчити йому довге правління.

Нагадуємо, Ялі розповів, чи зможе Путін пробити коридор по території України до Криму.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Ялі попередив про російську провокацію до дати одеської трагедії.



