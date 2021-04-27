Дипломат Вадим Трюхан у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» прокоментував інформацію про те, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може стати посередником у переговорах між Україною та Росією.

«Кого би ми не намагалися чи притягнути за вуха, чи дійсно визначити таким посередником, а ним може стати єдина людина на даний момент – це Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки», - каже експерт.

За його словами, Нормандський формат, Мінські домовленості та ТКГ «апріорі були приречені на неуспіх».

«Тому що якраз неналежний суб’єктний склад і неналежний майданчик. Плюс документи, які абсолютно не можуть вважатися в чистому вигляді міжнародними договорами… Я не знаю, чому на це пішов Порошенко, це в нього треба запитувати, звичайно. Але апріорі було зрозуміло, що французи і німці – це слабка сторона. Вона зневажається Володимиром Путіним. Він взагалі от на європейців дивиться як на якийсь другий сорт. А США, Байдена – вони поважають і бояться», - сказав Трюхан.

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