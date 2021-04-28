Зеленський запропонував приєднати до Нормандського формату ще кілька країн, Сполучені Штати, Британію та Канаду, а також висловив ідею внести зміни в Мінські домовленості.

Свою думку щодо цих пропозицій висловив у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» Кость Бондаренко, політолог, історик і директор Інституту української політики.

Передусім гість програми вказує на те, що пропозицію розширення Нормандського формату вперше висловив не Зеленський. Вона і раніше звучала в українському політикумі. «Першою її озвучила Юлія Тимошенко, потім відповідно її підхопив Зеленський, потім відповідно Андрій Єрмак», - відтворює Бондаренко хронологію. Тим не менш, раніше ніхто не говорив про Канаду, тому цей пункт пропозиції, підкреслює він, справді новий у риториці президента України.

Як відомо, США та Британія – учасники Будапештського процесу, коли Україна погодилася віддати ядерну зброю, саме вони стали її гарантами. Цим, пояснює політолог, і мотивується в принципі пропозиція розширення Нормандського формату участю цих країн. З іншого боку, він відзначає і відсутність механізму такого долучення.

Бондаренко коментує й іншу пропозицію президента України, що стосується внесення змін у Мінські домовленості. «Політики говорили про це не публічно або ж про це говорили політики не першої величини», - стверджує історик. Та сьогодні ця ідея вперше прозвучала на публіці, ще й висловив її президент. Але чи можна її втілити? Експерт оцінює цей процес як доволі складний для реалізації. «Росія не піде на перегляд Мінських домовленостей», - переконаний Бондаренко.

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