Протягом усієї історії Росія робила спроби підкорити українську державу. Це продовжується і донині, наприклад, президентство Януковича. Щоразу українському народу вдавалося захистити свою країну, але сьогодні це призвело до війни.

У програмі «Чаплига. Без питань» політолог Михайло Чаплига назвав Мінські угоди капітуляцією з українського боку.

Ведучий коротко описує події в Україні останніх років, що призвели до сьогоднішніх: перемога Віктора Януковича, вплив Росії, Майдан проти цього, анексія Криму і війна. Якщо повернутися до першого пункту, то тут, стверджує Чаплига, Янукович не унікальний, адже й деякі інші українські президенти у своїй політиці схилялися в російський бік. Та саме за президентства Януковича почався і Майдан, і Революція гідності.

Тим не менш, наслідком стала війна на Донбасі, не переможна для України, на жаль. Наступний президент, Петро Порошенко, пішов на Мінські угоди. «Їх дуже культурно називають «Мінськими», при чому, там є гаранти з боку Європи. Більш того, це ще й все на рівні ООН закріплено», - коментує цю ситуацію політолог.

Нагадуємо, Чаплига заявив, що український народ сам створив свої еліти.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Чаплига порівняв холодну війну між США і СРСР з нинішньою ситуацією.