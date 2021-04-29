Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки зазвичай такі зустрічі відбуваються раз за каденцію і поки ніяких домовленостей немає.

Про це сказав політолог-міжнародник Максим Ялі в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською.

Максим Ялі зазначив, що Джо Байден не має бажання зустрічатися з Володимиром Зеленським, оскільки той не є важливою фігурою.

"Він насправді не є ключовою фігурою. Ось зовсім недавно Путіну вдалося переговорити з Меркель і Макроном без участі Зеленського. Тим самим він продемонстрував, що вже не розглядає всерйоз його, як сторону перемовин. Яка може взяти і реалізувати взяті на себе зобов'язання. Тому, він хоче говорити безпосередньо про Україну з Байденом", - сказав Ялі.

За його словами, в травні планується візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, що вже є високим рівнем.

"Очікувати приїзду Байдена - зазвичай такі візити, в кращому випадку, якщо і відбуваються - один раз за каденцію. Це може бути лише символічний акт. Ніяких проривів немає. Якби було прийнято рішення про надання ПДЧ Україні в НАТО - це хороша новина, яку можна було б приїхати і оголосити. І яка викликала б дуже негативну реакцію в Кремлі. У такому випадку гра коштувала б свічок. Поки ніяких домовленостей немає - здійснювати візит безглуздо. Тобто, приїжджати президенту єдиної наддержави в державу, яка, якщо ми дивимося класифікацію, в кращому випадку відноситься до країн, що розвиваються... Приїжджати, щоб просто виступити - це наївно очікувати", - додав політолог.

Як повідомляла Politeka, Трюхан заявив, що зустріч Байдена з Путіним самодостатня, вона не потребує інших учасників.

Також Politeka повідомляла, що німецький міністр сказав, що вступ в НАТО, навіть наближення до НАТО неможливо.



