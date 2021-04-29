Політолог-міжнародник Максим Ялі у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» заявив, що на кордонах України продовжують перебувати російські війська.

«Біля наших кордонів продовжує перебувати дуже серйозне угруповання Збройних сил Російської Федерації... Здавалося б, зробили крок назад на минулому тижні, коли було прийнято рішення Шойгу, міністра оборони, про відвід частини об’єднань, які туди перекидалися з інших регіонів Росії. Вночі буквально Юрій Бутусов повідомив, що було прийнято рішення про перекидання інших частин в інший регіон, але також на кордонах України. Тобто Путін демонструє, що він ще може використовувати цей важіль, останній крок – військові дії», - говорить експерт.

Також Ялі розповів про наративи Кремля, які РФ нав'язує українському населенню щодо Зеленського.

«Путін для свого електорату був, є переможцем. За риторикою Кремля, роль України і особливо президента Зеленського зведена вже до статистів. Уже понад півроку Зеленський в російській пропаганді, тобто в наративі, який нав'язується населенню України, є випадковою людиною... Ну і весь цей ряд, який обігрується в українському інформаційному просторі зараз...», - сказав політолог.

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