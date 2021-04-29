Візит секретаря Держдепартаменту США Ентоні Блінкена в Україні вже анонсований. Але для чого саме їде до нас глава американської дипломатії?
Про це в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає політолог, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.
«Оскільки ця поїздка передує зустрічі Байдена і Путіна, вона буде мати багато аспектів. З одного боку, я думаю, що Блінкен приїде встановлювати нові американо-українські відносини. Тут будуть враховуватися і судова реформа, і антикорупційні структури, і Національний банк, і переформатування уряду. Епоха нашої семибоярщини, яка почалася з COVID, закінчиться з приїздом Блінкена», - вважає політолог.
На його думку, Україна може повернутися до старої моделі іноземців в уряді та участі в Кабміні західних партнерів, в першу чергу США.
«Безумовно, Блінкен буде промовляти із Зеленським позицію України щодо Росії та щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Буде спроба сформулювати американську позицію на переговорах з Росією. Очевидно, що Байден і Путін обговорюватимуть українське питання, причому досить інтенсивно. Український президент, розуміючи це, намагається зустрітися з Путіним раніше, щоб не упустити вплив на цю гру», - говорить Руслан Бортник.
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Раніше, як повідомляє Politeka, він назвав нинішню ситуацію на Донбасі «перемир'ям без миру».
Також Бортник розповів про роль, яку може відіграти американський представник в урегулюванні російсько-українського конфлікту.