Візит секретаря Держдепартаменту США Ентоні Блінкена в Україні вже анонсований. Але для чого саме їде до нас глава американської дипломатії?

Про це в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає політолог, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

«Оскільки ця поїздка передує зустрічі Байдена і Путіна, вона буде мати багато аспектів. З одного боку, я думаю, що Блінкен приїде встановлювати нові американо-українські відносини. Тут будуть враховуватися і судова реформа, і антикорупційні структури, і Національний банк, і переформатування уряду. Епоха нашої семибоярщини, яка почалася з COVID, закінчиться з приїздом Блінкена», - вважає політолог.

На його думку, Україна може повернутися до старої моделі іноземців в уряді та участі в Кабміні західних партнерів, в першу чергу США.

«Безумовно, Блінкен буде промовляти із Зеленським позицію України щодо Росії та щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Буде спроба сформулювати американську позицію на переговорах з Росією. Очевидно, що Байден і Путін обговорюватимуть українське питання, причому досить інтенсивно. Український президент, розуміючи це, намагається зустрітися з Путіним раніше, щоб не упустити вплив на цю гру», - говорить Руслан Бортник.

Раніше, як повідомляє Politeka, він назвав нинішню ситуацію на Донбасі «перемир'ям без миру».

Також Бортник розповів про роль, яку може відіграти американський представник в урегулюванні російсько-українського конфлікту.