Політичний експерт Дмитро Снєгирьов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чому Франції та Німеччині вигідно підтримувати Україну.

«Франція воліє допомогти нам в моменті врегулювання ситуації, себто закінчення військового протистояння в центрі Європи, але за рахунок самої України. Скинемо рожеві окуляри», - каже експерт.

Снєгирьов нагадав, що напередодні зустрічі Зеленського з Макроном у Парижі представник МЗС Франції заявив, що французька розвідка не фіксувала скупчення російських військ поблизу кордонів України. Також у французької розвідки нібито не було даних щодо можливого військового вторгнення РФ в Україну.

«Про що це говорить? Це, власне, створюється повістка дня. Вибивається основний козир у Зеленського щодо можливості надання військово-технічної допомоги країнами Євросоюзу. Президенту України ставлять фактично «червоні лінії». Всі розповіді про можливе військове вторгнення Російської Федерації і, відповідно, розширення Нормандського формату чи то залучення додаткових гравців у вигляді Великої Британії і Сполучених Штатів ми не розглядаємо апріорі», - сказав він.

Також експерт зазначив, що після зустрічі Макрон не вийшов на спільну прес-конференцію з Зеленським. За його словами, «це показово».

«Давайте подивимося на заяви Німеччини – ще одного так званого ключового партнера України. Пані Меркель висловила глибоку занепокоєність щодо накопичення російських військ поблизу кордонів з Україною, але разом з тим виступила за добудову «Північного потоку-2», який би і мав стримувати російську військову присутність чи то агресивні наміри Російської Федерації по відношенню до України. Це відповідає інтересам України?», - говорить Снєгирьов.

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