Ілля Кива є дуже неоднозначною постаттю в українській політиці.

Політик Микола Томенко у власному блозі «Tomenko online» розповів про те, ким Ілля Кива є насправді.

«У 2013 році суд міста Полтави виніс вирок Киві за хабарництво. Пізніше цей вирок було скасовано. Але людина, яка отримувала вирок за хабарництво, у 2014 році починає нове «світле» життя. За цей період отримує орден від Порошенка, два пістолети від Авакова, нагороду від начальника Генштабу та займає дуже серйозні посади», - зазначив Томенко.

За словами політика, Ілля Кива встиг побути керівником Департаменту по боротьбі з наркотиками МВС, радником міністра внутрішніх справ, до сих пір очолює профспілку усієї системи МВС і лише тепер стає депутатом та кандидатом наук.

«У мене запитання: коли його нагороджували орденами та пістолетами, ніхто не знав біографію та інтелектуальний рівень цього чоловіка? Де ж ви «принципові» були попередні 7 років, коли таку карколомну кар’єру робив теперішній кандидат наук галузі державного управління Ілля Кива?», - підкреслив Томенко.

На думку політика, Ілля Кива зробив собі таку кар’єру, постійно опиняючись у центрі уваги та біля впливових людей. Як зазначає Томенко, сам по собі Кива не є впливовим та нічого не вирішує, а лише створює навколо себе галас.

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