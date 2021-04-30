Наразі немає зближення між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією, а США дають чіткий сигнал Росії, що вони розглядають Україну, як стратегічного партнера.

Про це сказав політичний консультант Дмитро Снєгирьов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

“Власне, питання створення двополярного світу - це питання політичної повістки дня Москви. І те, що нам вкидають можливість Мюнхенської змови, яку, до речі, просувають московські “незалежні” політологи… Це бачення Москви. Ніякого зближення між Сполученими Штатами і Російською Федерацією наразі немає. Більше того - Сполучені Штати наразі запропонували більш дієвий механізм економічних санкцій. Чи не вперше запропонована робота з зовнішнім боргом і російських фінансових структур, і Мінфіну”, - сказав Дмитро Снєгирьов.

Він зазначив, що це є найбільш болючим впливом за допомогою економічних санкцій за всі 8 років російсько-української війни.

“Про яке зближення йде мова? Сполучені Штати чітко дають сигнал Російській Федерації: ми розглядаємо Україну, як стратегічного партнера. Відповідно, будь-які наміри Російської Федерації домінувати в цьому питанні стикнуться з протидією з боку Сполучених Штатів. Не випадково саме реакція Сполучених Штатів щодо можливої концентрації російських військ і привела до мирного врегулювання цього питання”, - додав Снєгирьов.

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