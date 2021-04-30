Пока нет сближения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, а США дают четкий сигнал России, что они рассматривают Украину, как стратегического партнера.

Об этом сказал политический консультант Дмитрий Снегирев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

"Собственно вопрос создания двуполярного мира - это вопрос политической повестки дня Москвы. И то, что нам продвигают возможность Мюнхенского сговора, которую, кстати, просовывают московские "независимые" политологи... Это видение Москвы. Никакого сближения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией пока нет. Более того - Соединенные Штаты пока предложили более действенный механизм экономических санкций. Едва ли не впервые предложена работа по внешнему долгу и российских финансовых структур, и Минфина", - сказал Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что это наиболее болезненное воздействие с помощью экономических санкций за все 8 лет российско-украинской войны.

"О каком сближении идет речь? Соединенные Штаты четко дают сигнал Российской Федерации: мы рассматриваем Украину как стратегического партнера. Соответственно, любые намерения Российской Федерации доминировать в этом вопросе столкнутся с противодействием со стороны Соединенных Штатов. Не случайно именно реакция Соединенных Штатов относительно возможной концентрации российских войск и привела к мирному урегулированию этого вопроса", - добавил Снегирев.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил о переговорах, что они сохраняют надежду общества о том, что когда мир наступит.

Также Politeka сообщала, что Бортник заявил, что Блинкен приедет устанавливать новые американо-украинские отношения.