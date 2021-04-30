Україна ось уже який рік заявляє про своє прагнення вступити в НАТО. Але які зараз насправді відносини нашої країни з цією організацією?

Ситуацію в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» коментує політичний експерт, аналітик, експерт Українського Інституту політики Руслан Бізяєв.

«Абсолютно ніяких відносин з НАТО у нас зараз немає. Що, ПДЧ є? НАТО надає допомогу в рамках своїх програм досить багатьом країнам, які не входять до блоку. У порівнянні з тим же Єгиптом, я б не сказав, що допомога з боку НАТО є чимось незвичайним. НАТО переслідує свої інтереси. Цій організації потрібно утримати свою червону лінію, умовно кажучи, «лінію Пілсудського»», - вважає політолог.

На його думку, НАТО потрібно показати Росії, що вихід на периметр кордонів колишнього Радянського Союзу для цієї організації неприйнятний. Але Росія каже: а що ви нам обіцяли в 1991 році? Що НАТО не буде розширюватися на схід? А Східна Європа, а країни Балтії?

«Потрібно розуміти, що колективного Заходу більше немає. А НАТО була продуктом саме цього колективного Заходу. В першу чергу НАТО - це США, без цієї країни це черепаха без панцира. Відповідно, все буде залежати від політики США», - говорить Руслан Бізяєв.

Раніше, як повідомляє Знай.ua, він розповідав про російську концепції «Великої Євразії» і про місце Донбасу в ній.

Також він пояснив, чому Мінські угоди є для України тупиком.