Політолог, журналіст, перекладач і дипломат Максим Ялі в ефірі програми Юрія Романенка «Романенко Бесіди» розповів про те, як насправді Сполучені Штати допомагають Україні.

«Так, після анексії Криму вони декларативно засуджували, підтверджували, вводили санкції проти всяких там аксьонових та няш-маш. А потім почалася військова агресія на Донбасі – і будь ласка, розпишіться, ембарго на постачання озброєнь! І російські партнери їх прекрасно підтримали. Так що воюйте одні, ми будемо «ну-ну-ну!» пальчиком Кремлю махати, а самі з ними торгувати, будувати «Північний потік». А ми залишаємося один на один», - міркує Ялі.

При цьому з кожним президентом протистояти вимогам будь-якої адміністрації країни-партнера стає все складніше.

«Я маю на увазі, коли Порошенка в 2016 році використали, коморні книги, лещенки і так далі», - міркує він.

Одночасно посилюється політична й економічна несвобода держави Україна.

«Паралельно передають контроль над ключовими корпораціями, збільшується фінансова залежність. І говорити про наш суверенітет стає з кожним роком завдяки такій «допомозі» наших західних партнерів все складніше. Вона перетворюється на звичайну залежність», - каже Ялі.

Слід кардинально міняти економічні пріоритети.

«Я подивився статистику, ми трохи більше двох мільярдів за сім років отримали військову допомогу від США. А Єгипет, як головний партнер поза НАТО, тільки за минулий рік мільярд триста. А ми 250 мільйонам щороку радіємо, хоча у нас гаряча фаза конфлікту з другою по військовому потенціалу державою світу. Це абсолютний нонсенс. Але, з іншого боку, це показує, як реально до нас ставляться», - резюмує Ялі.

Нагадаємо, Ялі пояснив, що кредит від МВФ обійдеться Україні дешевше, аніж із зовнішніх ринків .