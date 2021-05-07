Що повинна зробити Україна, щоб вийти з нинішньої ситуації переможцем?
Свою думку у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.
«Насправді все не так погано, ми можемо щось зробити. Наприклад, ми можемо не тільки оборонятися від російської пропаганди, але і перейти до наступальної контрпропаганди. Власне, зараз це вже робиться. Є два види контрпропаганди: наступальна та оборонна, і досі Україна займала в пропаганді чисто оборонну позицію. Ми тільки відбивали якісь російські вкидання. Зараз ми можемо наступати, і не тільки на своїй території - ми можемо давати меседжі нашим європейським партнерам. Ми можемо витратити державні гроші на лобістів», - вважає гість програми.
На його думку, в цьому немає нічого ганебного - так роблять всі країни. Ізраїль витрачає гроші на своїх лобістів в США, Росія витрачає на це близько ста мільйонів доларів - і це відбувається абсолютно офіційно.
«Лобіст - це людина, яка влаштовує для тебе зустрічі з потрібними людьми. Наприклад, з сенаторами, з конгресменами. Вони тебе вислухають, а далі вже будуть вирішувати самі. Потрібно донести свою повістку до голови американським топовим політикам. Ізраїль, наприклад, так і робить», - розповідає Борис Тизенгаузен.
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Раніше, як повідомляє Politeka, він пояснював різницю між репутаціями в політиці та в бізнесі.
Також Тизенгаузен висловив сумнів в тому, що Україною хтось керує ззовні.