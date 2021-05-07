У новому блозі політолога Віктора Тарана «Таран VLOG» командир роти батальйону «Айдар» Ігор Лапін повідомив, що сьогодні практично повторюються події 2014 року: зараз на українських кордонах вишикувалося 150-ти тисячне військо в очікуванні наказу наступати

Командир вважає, що війна 2014 і можлива сьогоднішня повномасштабна війна будуть мати багато відмінностей, зокрема щодо кількості втрат з обох боків. «Важко давати експертну оцінку медичним показникам в бункері Путіна, тому що там божевільні перемагають на сьогоднішній день», - зазначає він. Лапін підкреслює, що в оточенні президента Росії знайдуться і досвідчені генерали, що пройшли війну і сформували свою позицію, але не мало також і простих теоретиків.

Водночас Україна і Росія мають різні ресурси для ведення війни. Гість програми звертає увагу на геополітичні, економічні та політичні можливості обох сторін, але результати цього порівняння не на користь України. Мовляв, це небо і земля.

Принагідно Лапін згадує, які проблеми виникли в українського війська у 2014 році: добровольці були, але не вистачало ресурсів на їхні форму та харчування, аби взяти в армію. «Наші системи залпового вогню “Град” в 2014 році я називав каліками, тягнули одна іншу на буксирі з Волині на Донеччину», - пригадує він. Акумуляторів для танків також не вистачало, їх довелося докуповувати волонтерам, хоч й ті не всі завелися.

«Ми маємо, звісно, дві різні армії: минулу і теперішню», - акцентує командир на певному прогресі. Він пояснює, що у 2014 році проти російської армії виступили просто люди зі зброєю, зараз же є повноцінна армія. Він також звертає увагу на військову тактику та стратегію: на полі співвідношення загиблих обороняющихся та атакуючих становить 1 до 3 мінімум, а в місті – 7 до 12. Якщо тоді боєздатний особовий склад української армії становив 6 тисяч осіб і ще 3 тисячі добровольців, то зараз це більше, аніж 400 тисяч. «А окрім учасників бойових дій у нас іще є люди, які готові боронити свою державу», - додає Лапін.

Але сили Російської Федерації, повідомляє командир, становлять 700 тисяч, а тому розраховувати на смертність 1 до 3 не варто. Водночас у разі вторгнення російських військ та розгортання повномасштабної війни вже не буде йтися про АТО. «З боку РФ буде застосовний весь спектр озброєння не тільки на суходолі, а й на морі», - додає він. Це буде, каже Лапін, всенародна війна.

Нагадуємо, Лапін повідомив, що Росія повністю зробила переоснащення свого озброєння.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бортник оцінив наслідки російського вторгнення в Україну.