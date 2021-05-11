Український політичний діяч, син дисидента і журналіста В'ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» заявив, що Україна не є маріонеткою США.

«Ми не є маріонетками… На нас напала Росія – стратегічний ворог США», - констатує експерт.

На його думку, санкції США проти вищого керівництва України, зокрема за втручання в американські вибори, не будуть накладені до того моменту, доки є загроза з боку Росії, щоб не підігравати Путіну.

«По озброєннях, по військовій допомозі, по дипломатичному тиску на Росію, по тому, що під час переговорів Байдена з Путіним тема України буде стояти і Америка буде відстоювати ідею збереження суверенітету і територіальної цілісності України – нам гарантовано, і це буде виконано. Тобто позитив основний для України є», - каже Чорновіл.

Він зазначив, що низка українських чиновників відкрито працювали на колишнього президента США Дональда Трампа, і вони вже дали офіційні свідчення. Також політичний діяч додав, що за даними американського представництва, голова Офісу президента Андрій Єрмак є агентом Російської Федерації.

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