Коли чекати завершення війни на Донбасі? На це питання спробував відповісти політичний експерт Олександр Мусієнко в програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

«Ми, звичайно ж, можемо надіти рожеві окуляри і сказати, як деякі представники нашої влади, що у нас в принципі і деескалація, і перемир'я…», - іронізує експерт. Та, судячи із ситуації на самому фронті, війна ще триває.

На думку Мусієнка, цілеспрямовані на перемир’я дії цілком можуть призвести до закінчення війни. «Навіть до кінця цього року реалістично досягти», - стверджує він. Тим не менш, реального зниження градусу конфлікту поки що не спостерігається.

Експерт звертає увагу, що ескалація на Донбасі, хай і не інтенсивна та не суцільна, все одно відбувається вже протягом останніх місяців. Тому не можна говорити про деескалацію та суцільне перемир’я. «Говорити про те, що там є перемир'я і тільки порушення на певних ділянках – це допустимо», - вважає Мусієнко. Сама же собою ситуація не вирішиться, оскільки російські формування продовжують воєнні дії.

У такому разі політичний експерт наполягає на обов’язковому створенні сірої або демілітаризованої зони. «Там повинен бути якийсь миротворчий контингент в різних конфігураціях», - каже він і додає, що перед цим необхідно розвести сторони. Іншого виходу він не бачить, оскільки війна в такому стані ще може тривати кілька років.

Нагадуємо, Ялі розповів про значення для Білорусі промови Путіна на Федеральних зборах.

Раніше Politeka повідомляла про те, які наслідки матиме Україна через закриття Кримської акваторії Росією.