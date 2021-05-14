Політолог Тарас Загородній не виключає, що Росія може скористатися дестабілізацією в нашій країні і прийняти її за привід для вторгнення. Причому з точки зору юрисдикції на абсолютно законних підставах. Про це він сказав у черговому випуску свого блогу «Тарас Загородній говорить».

«Ми пам'ятаємо, що вони намагаються діяти в рамках закону, створюючи видимість легітимності вторгнення. Янукович, наприклад, коли втік до Росії, запрошував російські війська в Україну. Для них це легітимно. У Криму проводився референдум. І навіть у Сирії, де вони застосовують військову силу, вони знаходяться на запрошення законного уряду. У нас, слава Богу, Президент на місці, Верховна Рада на місці, Кабінет Міністрів на місці», - каже Тарас Загородній.

У цій ситуації все залежатиме від того, як Україна буде розвивати свою боєздатність і захищатиме свої інтереси.

«Не можна бути іграшкою великих держав, тому що вони теж мають свої інтереси. В даний момент, наприклад, Байден подзвонив Путіну і ввів санкції проти Російської Федерації, включився в процес до того, як Росія почала вторгнення на наші території. Мається на увазі відкрите вторгнення, тому що Крим-то окупований, а «ЛНР-ДНР» теж де-факто перебувають під протекторатом Російської Федерації. Ну, а раптом цього дзвінка не буде? Що ми будемо робити?», - ставить питання політолог.

Він переконаний, що гарантією сили України як суверенної держави є її економічний розвиток.

«Ми повинні розуміти, що працючі інституції, хороша економіка, територіальна оборона, постійна можливість вибудовування і насичення військ сучасною зброєю дасть можливість нам захищатися», - каже політолог.

Факт же існування агресивного сусіда потрібно завжди мати на увазі.

«Росія була, є і буде. Це потрібно прийняти як даність. Ми ж не маємо жодних претензій до вовка, що він їсть кролів у лісі і зайців. Тут питання: ми кролики чи, все-таки, мисливці?», - робить висновок автор.

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