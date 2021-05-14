Політичний експерт Руслан Бізяєв заявив, що конфлікт в Нагірному Карабасі був вигідний Росії, яка зуміла втілити свої геополітичні цілі.
Як пише Politeka.net, детальніше про це він розповів у програмі Дмитра Снєгирьова «Політика навиворіт».
Гість програми припустив, хто і що виграв від конфлікту в Нагірному Карабасі. За його словами, Російська Федерація використала абхазький сценарій 2008 року і змогла втілити свої геополітичні цілі.
Зокрема, їй вдалося зробити з Каспія своє внутрішнє море, поставивши заслінку. Це, пояснює Бізяєв, реалізація двох геополітичних цілей РФ. Ще одна стосується Грузії, зокрема створення обхідних автомобільних і залізничних доріг довкола цієї країни. «Росія отримала можливість диктувати умови Грузії з логістики», - зазначає політичний експерт.
Так само певну вигоду мала й Туреччина, але не щодо Азербайджану. Бізяєв акцентує на інших моментах. «Туреччина продемонструвала, що її технології є вже затребуваними в світі», - пояснює експерт. Якщо раніше про турецькі Байрактари ніхто нічого не говорив, то зараз вони у всіх на слуху.
Нагадуємо, Бізяєв спрогнозував розвиток міжнародної політики Туреччини.
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Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв попередив про конфлікт у Сирії.