Політичний експерт Руслан Бізяєв заявив, що конфлікт в Нагірному Карабасі був вигідний Росії, яка зуміла втілити свої геополітичні цілі.



Як пише Politeka.net, детальніше про це він розповів у програмі Дмитра Снєгирьова «Політика навиворіт».

Гість програми припустив, хто і що виграв від конфлікту в Нагірному Карабасі. За його словами, Російська Федерація використала абхазький сценарій 2008 року і змогла втілити свої геополітичні цілі.

Зокрема, їй вдалося зробити з Каспія своє внутрішнє море, поставивши заслінку. Це, пояснює Бізяєв, реалізація двох геополітичних цілей РФ. Ще одна стосується Грузії, зокрема створення обхідних автомобільних і залізничних доріг довкола цієї країни. «Росія отримала можливість диктувати умови Грузії з логістики», - зазначає політичний експерт.

Так само певну вигоду мала й Туреччина, але не щодо Азербайджану. Бізяєв акцентує на інших моментах. «Туреччина продемонструвала, що її технології є вже затребуваними в світі», - пояснює експерт. Якщо раніше про турецькі Байрактари ніхто нічого не говорив, то зараз вони у всіх на слуху.

Нагадуємо, Бізяєв спрогнозував розвиток міжнародної політики Туреччини.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв попередив про конфлікт у Сирії.